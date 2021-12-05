Турция не связывает поставки Bayraktar с напряженностью между Россией и Украиной

Турция не связывает поставки Bayraktar с напряженностью между Россией и Украиной

Глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир опроверг тезис, что Анкара присылает Украине БПЛА из-за напряженности с Россией.

Поставки турецких ударных беспилотников Bayraktar в Украину не связаны с напряженностью между Москвой и Киевом.

Об этом сказал глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает milliyet.com.

"Мы продали Украине партию БПЛА. Речь не идет о продаже, когда есть напряженность с Россией. Были договоренности о партии, о которой говорили с самого начала. В Украине были определенные производственные и инвестиционные проекты… Это не связано с последними событиями. Не должна складываться мнение, что Турция присылает Украине БПЛА из-за напряженности с Россией", — отметил Демир.

Он заявил, что у Анкары и Москвы есть много пунктов сотрудничества в обороне, в частности создание турецкого истребителя TF-X.

Ранее журналисты авторитетного издания Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявили, что украинская армия получит от Турции более 20 новых ударных дронов Bayraktar.

Напомним, что 26 октября в зоне проведения ООС на Донбассе турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar впервые задействовали для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреливала поселок Гранитное Донецкой области.

Читайте также: