Турция о вторжении РФ в Украину "на следующей неделе": наши источники это отрицают

Впрочем, страна при необходимости готова эвакуировать своих граждан.
В турецком Министерстве иностранных дел заявили, что их источники в России и Беларуси опровергают информацию о полномасштабном нападении на Украину в ближайшие дни.
Об этом со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, пишет Hürriyet.
В заявлении, обнародованном 12 февраля, странам Запада следует осторожнее делать заявления о возможном вторжении России. Мол, это может вызвать панику в Украине.
"США обращают внимание на возможность масштабной войны за короткое время. Российские и белорусские источники, с которыми мы общались, это отрицают", — заявил Чавушоглу.
В Анкаре подчеркнули, что предупредили своих граждан об угрозе эскалации. По словам турецкого министра, в настоящее время в Украине проживает около 25 тысяч граждан. При ухудшении ситуации страна организует эвакуацию. "Мы должны быть готовы, но мы не в панике", — подчеркнул Чавушоглу.
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