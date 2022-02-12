Турция о вторжении РФ в Украину "на следующей неделе": наши источники это отрицают

Турция о вторжении РФ в Украину "на следующей неделе": наши источники это отрицают

Впрочем, страна при необходимости готова эвакуировать своих граждан.

В турецком Министерстве иностранных дел заявили, что их источники в России и Беларуси опровергают информацию о полномасштабном нападении на Украину в ближайшие дни.

Об этом со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, пишет Hürriyet.

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В заявлении, обнародованном 12 февраля, странам Запада следует осторожнее делать заявления о возможном вторжении России. Мол, это может вызвать панику в Украине.

"США обращают внимание на возможность масштабной войны за короткое время. Российские и белорусские источники, с которыми мы общались, это отрицают", — заявил Чавушоглу.

В Анкаре подчеркнули, что предупредили своих граждан об угрозе эскалации. По словам турецкого министра, в настоящее время в Украине проживает около 25 тысяч граждан. При ухудшении ситуации страна организует эвакуацию. "Мы должны быть готовы, но мы не в панике", — подчеркнул Чавушоглу.

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