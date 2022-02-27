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Турция официально закрыла для кораблей России проливы Босфор и Дарданеллы

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Турция официально закрыла для кораблей России проливы Босфор и Дарданеллы

Фото: twitter/GamanOleksandr

Турция приняла положение конвенции Монтре и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для русских кораблей.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.

Министр сказал, что государство будет соблюдать 19 статью конвенции Монтре.

"19 статья вполне понятна. Сначала это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну", – рассказал Чавушоглу.

Отметим, что в 19 статье конвенции Монтре говорится: во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли пользуются правом полной свободы прохода и судоходства в проливах. Однако военные суда воюющих государств не имеют права проходить через проливы, за исключением случаев, возникающих из применения статьи 25 этой конвенции, а также в случае оказания помощи государству, которое является жертвой агрессии.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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