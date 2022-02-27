Турция официально закрыла для кораблей России проливы Босфор и Дарданеллы

Турция официально закрыла для кораблей России проливы Босфор и Дарданеллы

Турция приняла положение конвенции Монтре и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для русских кораблей.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.

Министр сказал, что государство будет соблюдать 19 статью конвенции Монтре.

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"19 статья вполне понятна. Сначала это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну", – рассказал Чавушоглу.

Отметим, что в 19 статье конвенции Монтре говорится: во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли пользуются правом полной свободы прохода и судоходства в проливах. Однако военные суда воюющих государств не имеют права проходить через проливы, за исключением случаев, возникающих из применения статьи 25 этой конвенции, а также в случае оказания помощи государству, которое является жертвой агрессии.