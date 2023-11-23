Турция отложила ратификацию вступления Швеции в НАТО

Турция сообщила НАТО, что ратификация заявки Швеции на членство не будет завершена вовремя, чтобы позволить провести церемонию вступления на встречи министров иностранных дел Альянса на следующей неделе.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

На прошлой неделе комиссия парламента Турции по иностранным делам перенесла голосование по заявке Швеции на членство в Альянс, чтобы провести дальнейшие переговоры по этому вопросу. Издание пишет, что, вероятно, комиссия парламента возобновит обсуждение этого вопроса во вторник или среду.

Следует отметить, что 28-29 ноября министры иностранных дел НАТО встретятся в Брюсселе. Некоторые представители Североатлантического союза надеялись, что эта встреча может ознаменовать вступление Швеции.

Для ратификации законопроект должен быть одобрен комиссией по иностранным делам, прежде чем его вынесут на голосование в парламенте, которое может состояться через несколько дней или недель. Для завершения процесса ратификации документ должен быть подписан президентом Турции.

Напомним, в конце октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту рассмотреть заявку о членстве Швеции в НАТО. Он подписал соответствующий протокол.

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