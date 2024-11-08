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Турция получила список тяжелобольных крымских политзаключенных

Турция получила список тяжелобольных крымских политзаключенных

Украинские представители подчеркнули, что россияне не оказывают надлежащую медицинскую помощь заключенным / Фото: /t.me/dmytro_lubinetzs

Россияне продолжают пытать незаконно осужденных граждан Украины

Представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека по правам жителей АР Крым и Севастополя Эльвин Кадыров принял участие в десятой ежегодной конференции по правам национальных меньшинств в Турции.

Об этом сообщил Уполномоченный ВРУ по правам человека в сообщении в социальных сетях.

Во время своего выступления он рассказал присутствующим о приоритетных направлениях работы Офиса и, в частности, о работе над реализацией пункта 4 Формулы Мира.

Во время общения с должностными лицами, Эльвин Кадыров рассказал о нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму, которые совершает Россия. В частности – о нарушении свободы слова и запрете мирных собраний, репрессиях в отношении крымских татар в области изучения родного языка и многочисленных безосновательных арестах по политическим и религиозным мотивам.

Он отметил, что россияне продолжают пытать незаконно осужденных граждан Украины, а также не оказывают надлежащую медицинскую помощь заключенным, в результате чего в российских застенках погибли уже двое крымских политзаключенных.

Эльвин Кадыров отметил, что на сегодня остро нуждаются в медицинской помощи более 40 незаконно осужденных граждан Украины, большинство из которых — представители коренного крымскотатарского народа.

В завершение участникам встреч представитель предоставил списки тяжелобольных крымских политзаключенных, чтобы Турецкая Республика могла содействовать в получении ими медицинской помощи и в дальнейших действиях по их увольнению.

Напомним, Нариман Джелял является первым заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа, запрещенного в Крыму с 2016 года как "экстремистскую организацию", Азиз и Асан Ахтемовы – крымскотатарские активисты. Все трое были задержаны силовыми структурами оккупационной администрации в сентябре 2021 года по сфабрикованным обвинениям. Осенью того же года Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых дополнительно обвинили в преступлениях, которых они не совершали.

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