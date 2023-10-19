Турция пообещала приложить усилия для прекращения огня между Израилем и ХАМАСом

Турция будет прилагать усилия по прекращению огня в палестино-израильской войне, чтобы обеспечить стабильность в регионе.

Об этом резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в сообщении соцсети Х.

“Я осуждаю тех, кто совершил это нападение, которое является преступлением против человечества и геноцидом против народа Газы. Турция продолжит прилагать усилия по установлению сначала гуманитарного прекращения огня, а затем — постоянной стабильности”, — отметил турецкий лидер.

“С первого дня мы приложили интенсивные усилия для разрешения кризиса, который начался 7 октября и может распространиться на весь наш регион. Сейчас у нас были телефонные разговоры с 18 лидерами на уровне глав государств и правительств. В сотрудничестве с властями Египта мы доставили в регион три самолета с гуманитарной помощью. Мы продолжаем протягивать руку помощи угнетённому народу Газы, 17 лет живущему в условиях блокады”, — сказал Эрдоган.

Он убежден, что Совет Безопасности ООН, который стал абсолютно неэффективным, снова не выполнил свои обязанности. К тому же, он обвинил страны Запада за то, что те, мол, подливают масло в огонь конфликта, а некоторые СМИ распространяют пристрастные и лицемерные публикации.

Напомним, 14 октября Армия обороны Израиля заявила, что пехота и танки вошли на территорию сектора Газа. Палестинские источники сообщают, что во время израильской атаки на Сектор Газы погибли десятки эвакуированных людей.

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