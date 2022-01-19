Турция предлагает стать посредником между Украиной и РФ: Эрдоган зовет Путина и Зеленского в Анкару и сам поедет в Киев

Турция предлагает стать посредником между Украиной и РФ: Эрдоган зовет Путина и Зеленского в Анкару и сам поедет в Киев

Эрдоган поедет в Украину на переговоры с президентом Зеленским через несколько недель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности стать посредником между Украиной и Россией на фоне роста напряженности из-за стягивания войск РФ к украинской границе. В связи с этим Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского для диалога в Анкару и сам отправится в Киев для встречи с украинским руководством.

Об этом сообщает представитель турецкого президента, пишет Sabah.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят там встретиться, разобраться в их вопросах и разногласиях. Турция готова сыграть роль в деэскалации напряженности между Россией и Украиной. Турция остается доступной для любой роли... для снижения напряженности между Россией и Украиной. И мы делаем это как дружественная для России и Украины страна, а также как союзник по НАТО", — сказал Ибрагим Калин.

Кроме того, он уточнил, что Эрдоган поедет в Украину, чтобы провести там переговоры с президентом Владимиром Зеленским через несколько недель, а также Анкара будет поддерживать связь с россиянами, чтобы избежать любых военных действий.

"Поэтому мы все должны делать все возможное, чтобы избежать такой ситуации", – уточнил Калин.

Представитель Эрдогана сказал, что напряженность между Россией и Украиной нарастает, и Турция следит за этими событиями "с большой обеспокоенностью, поскольку здесь многое поставлено на карту".

Также читайте Угроза вторжения России: Блинкен после визита в Киев и Берлин встретится с Лавровым

"Но прежде всего позвольте мне очень четко заявить, что мы не хотим видеть никаких военных действий, противостояния или войны в Украине или между Россией и Украиной", – сказал он.

Калин подчеркнул, что Турция полностью поддерживает территориальную целостность, суверенитет Украины, а также призывает воздерживаться от военных действий.

Как сообщалось, Эрдоган считает вторжение России в Украину нереалистичным.

Напомним, 18 января президент Азербайджана Ильхам Алиев, 14 января посетивший Украину и встретившийся с Владимиром Зеленским, позвонил Владимиру Путину. Лидеры государств обсудили, в том числе и ситуацию в Украине.

Читайте также: