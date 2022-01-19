Турция предлагает стать посредником между Украиной и РФ: Эрдоган зовет Путина и Зеленского в Анкару и сам поедет в Киев

Эрдоган поедет в Украину на переговоры с президентом Зеленским через несколько недель.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности стать посредником между Украиной и Россией на фоне роста напряженности из-за стягивания войск РФ к украинской границе. В связи с этим Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского для диалога в Анкару и сам отправится в Киев для встречи с украинским руководством.
Об этом сообщает представитель турецкого президента, пишет Sabah.
По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят там встретиться, разобраться в их вопросах и разногласиях. Турция готова сыграть роль в деэскалации напряженности между Россией и Украиной. Турция остается доступной для любой роли... для снижения напряженности между Россией и Украиной. И мы делаем это как дружественная для России и Украины страна, а также как союзник по НАТО", — сказал Ибрагим Калин.
Кроме того, он уточнил, что Эрдоган поедет в Украину, чтобы провести там переговоры с президентом Владимиром Зеленским через несколько недель, а также Анкара будет поддерживать связь с россиянами, чтобы избежать любых военных действий.
"Поэтому мы все должны делать все возможное, чтобы избежать такой ситуации", – уточнил Калин.
Представитель Эрдогана сказал, что напряженность между Россией и Украиной нарастает, и Турция следит за этими событиями "с большой обеспокоенностью, поскольку здесь многое поставлено на карту".
"Но прежде всего позвольте мне очень четко заявить, что мы не хотим видеть никаких военных действий, противостояния или войны в Украине или между Россией и Украиной", – сказал он.
Калин подчеркнул, что Турция полностью поддерживает территориальную целостность, суверенитет Украины, а также призывает воздерживаться от военных действий.
Как сообщалось, Эрдоган считает вторжение России в Украину нереалистичным.
Напомним, 18 января президент Азербайджана Ильхам Алиев, 14 января посетивший Украину и встретившийся с Владимиром Зеленским, позвонил Владимиру Путину. Лидеры государств обсудили, в том числе и ситуацию в Украине.
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