Турция прилагает все усилия, чтобы война в Украине завершилась мирным договором — Эрдоган

Эрдоган не теряет надежды на свое посредничество.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что прилагает все усилия, чтобы война в Украине завершилась мирным договором.

Об этом лидер Турции сказал во время IX саммита Организации тюркских государств в Самарканде, пишет "Суспільне".

"Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы продолжающиеся уже девять месяцев боевые действия в Украине завершились действительно мирным договором",- заявил Эрдоган.

По его словам, со своей стороны Анкара предпринимает необходимые шаги, чтобы предотвратить продовольственный кризис в мире.

Как сообщалось, Эрдоган не оставляет надежды на то, что между Россией и Украиной все-таки состоятся мирные переговоры. Он надеется, что удастся добиться успеха при посредничестве Анкары. К слову, президент Турции назвал решение агрессорки России об отводе войск из Херсона на левый берег положительным шагом.

Читайте также: