Турция прилагает все усилия, чтобы война в Украине завершилась мирным договором — Эрдоган

Эрдоган не теряет надежды на свое посредничество.
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что прилагает все усилия, чтобы война в Украине завершилась мирным договором.
Об этом лидер Турции сказал во время IX саммита Организации тюркских государств в Самарканде, пишет "Суспільне".
"Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы продолжающиеся уже девять месяцев боевые действия в Украине завершились действительно мирным договором",- заявил Эрдоган.
По его словам, со своей стороны Анкара предпринимает необходимые шаги, чтобы предотвратить продовольственный кризис в мире.
Как сообщалось, Эрдоган не оставляет надежды на то, что между Россией и Украиной все-таки состоятся мирные переговоры. Он надеется, что удастся добиться успеха при посредничестве Анкары. К слову, президент Турции назвал решение агрессорки России об отводе войск из Херсона на левый берег положительным шагом.
Читайте также:
- Блинкен не планирует контактировать с Лавровым на саммите G20
- Зеленский сообщил условия, при которых Киев сядет за стол переговоров с Москвой
- Очередной бред Пескова: в Кремле заявляют, что могут достичь целей "спецоперации" мирным путем