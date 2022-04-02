Турция стала посредником в переговорах о вывозе из Мариуполя раненых и тел погибших

Турция стала посредником в переговорах о вывозе из Мариуполя раненых и тел погибших

В настоящее время продолжаются договоренности о вывозе из города раненых и погибших – как гражданских, так и военных.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном гуманитарную ситуацию в украинских городах, терпящих обстрелы от оккупантов.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении.

Отдельно они обратили внимание на ситуацию в Мариуполе.

"Для которой, я надеюсь, все же могут найтись решения. Европа не имеет права реагировать молчанием на происходящее с нашим Мариуполем. На эту гуманитарную катастрофу должен отреагировать весь мир", – убежден президент Украины.

По его словам, 1 апреля работали гуманитарные коридоры в трех областях – Донецкой, Луганской, Запорожской. Удалось спасти 6 тысяч 266 человек. В том числе 3 тысячи 71 человека из Мариуполя.

В настоящее время продолжаются договоренности о вывозе из города раненых и погибших – как гражданских, так и военных.

"Говорим об этом с Турцией как с посредником. Надеюсь, что в ближайшее время я смогу сообщить о деталях", — сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронтах на разных направлениях.

Читайте также: