Турция тайно прекратила поставлять России американские товары военного назначения — FT

Турция тайно запретила экспорт в Россию американских товаров военного назначения. Случилось это после того, как Вашингтон предупредил Анкару о последствиях, если она не прекратит торговлю.

Об этом пишет Financial Times.

По словам трех источников издания, непосредственно осведомленных по этому вопросу, в течение последних недель Турция скорректировала свою таможенную систему таким образом, чтобы заблокировать экспорт более четырех десятков категорий товаров американского происхождения в Россию. Эти товары Вашингтон и его западные союзники считают жизненно важными для войны РФ в Украине.

Один из собеседников объяснил, что электронная таможенная система Турции больше не позволяет экспортерам отправлять партии так называемых "товаров для поля боя" в Россию. Заблокированы для экспорта и аналогичные товары из ЕС.

Публично об ограничениях, касающихся гражданских товаров, таких как микросхемы и системы дистанционного управления, которые, как утверждают западные союзники, используются в вооружении, не было объявлено публично из-за "политической деликатности" этого вопроса, утверждает один из источников.

Отмечается, что министерство торговли Турции и Дмитрий Песков, спикер российского диктатора Владимира Путина, не ответили на запросы о комментариях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позиционирует себя как потенциальный миротворец в войне в Украине, сохраняя при этом теплые отношения с Путиным. Однако последние тайные запреты на экспорт военной продукции в Россию стали свидетельством того, что Анкара отходит от роли спасительного круга от западных санкций, которую она взяла на себя в начале войны.

Запрещенные товары входят в список 50 "приоритетных" товаров западного производства, которые США, Великобритания, ЕС и Япония определили как ключевые для российского импорта своей военной промышленности. Среди них – современная электроника, которую регулярно находят в ракетах и беспилотниках, сбитых в Украине, например, процессоры и карты памяти, а также станки и другое оборудование, используемое для производства вооружений.

Помимо торговых ограничений турецкие банки ранее резко сократили свою работу с российскими контрагентами. Это произошло после того, как Вашингтон издал указ, угрожающий санкциями кредиторам, обслуживающим транзакции для военной машины Путина.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достижение мира в Украине возможно исключительно дипломатическими средствами. В то же время, он подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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