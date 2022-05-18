Турция выдвинула требования в обмен на согласие Швеции и Финляндии вступить в НАТО — Bloomberg

Турция выдвинула требования в обмен на согласие Швеции и Финляндии вступить в НАТО — Bloomberg

Власти Турции не будут блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО при определенных условиях.

В обмен на свое согласие на членство этих стран в НАТО Анкара требует, в частности, отмены европейских стран ограничений на экспорт оружия, а также отмены санкций США за приобретенные российские системы С-400.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких официальных лиц.

По их словам, Анкара настаивает на том, что Швеция и Финляндия должны "признать беспокойство, связанное с курдскими военизированными образованиями, и теми, что в Турции, и теми, что в Сирии и Ираке". Они отмечают, что кроме признания "Рабочей партии Курдистана" террористической необходимо сделать то же и со всеми связанными с ней организациями.

Также Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия вместе с рядом других европейских стран отменили ограничения на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после вторжения в Сирию в 2019 году, чтобы оттеснить от границы курдские "Отряды народной самообороны".

Также Турция хочет, чтобы ее вернули в программу по производству американских истребителей F-35, из которой она была исключена после приобретения российских систем С-400.

То есть Анкара настаивает, чтобы США сняли санкции из-за приобретенных Турцией С-400.

Анонимные турецкие собеседники издания уверяют, что позиция Анкары по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО "не связана со связями Турции и России или дружбой президента Эрдогана с российским президентом Путиным".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Эрдогану не нравится, что эти страны "отказываются экстрадировать террористов" и вводили санкции против Анкары.

В то же время администрация США убеждена, что, несмотря на заявления Турции о нежелании поддержать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, консенсус в этом вопросе будет найден.

Ранее в Европарламенте пригрозили Турции изоляцией в НАТО при блокировании вступления Финляндии и Швеции. В НАТО считают, что нет никакой понятной причины откладывать или блокировать процесс вступления в Североатлантический альянс.