Турция выдвинула ультиматум для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Турция выдвинула ультиматум для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Турция требует от Финляндии и Швеции письменных гарантий относительно неподдержки "террористов".

Анкара готова начать обсуждение вопроса о членстве Финляндии и Швеции в НАТО в обмен на их письменное соглашение о прекращении поддержки ими "терроризма".

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит газета Hurriyet.

Чавушоглу сообщил, что 25 мая состоится встреча представителей Турции, Финляндии и Швеции. Он добавил, что ее можно провести с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга. Такое предложение, по его словам, поступило, мол, от генсека.

Турция также требует от Финляндии и Швеции отменить санкции на поставку продуктов оборонной промышленности.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган уже заявлял, что Анкара не может поддержать членство Финляндии и Швеции в Альянсе из-за их позиции в отношении участников и сторонников "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которых турецкие власти называют "террористами".

Следует отметить, что утверждение Турцией заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО является обязательным условием, ведь Альянс принимает решение консенсусом. Поэтому каждая из 30 стран-членов имеет право ветировать заявку о членстве.

Напомним, Турция выступает против членства обеих скандинавских стран в Альянсе.

Однако президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на позицию Турции, поддерживает вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

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