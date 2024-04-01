Турецкая оппозиция победила партию Эрдогана на ключевых местных выборах

Турки нанесли президенту Тайипу Эрдогану и его партии наибольший удар на выборах в воскресенье на общенациональных местных выборах, которые восстановили оппозицию как политическую силу и укрепили мэра Стамбула Экрема Имамоглу в качестве главного соперника президента.

Об этом пишет Reuters.

После подсчета большинства голосов Имамоглу лидировал с преимуществом в 10% в борьбе за должность мэра Стамбула, крупнейшего города Турции, тогда как его Республиканская народная партия сохранила Анкару и получила 15 других мест в мэрах городов по всей стране.

Это стало наихудшим поражением для Эрдогана и его Партии справедливости и развития за два десятилетия их пребывания у власти и может сигнализировать об изменении разделенного политического ландшафта страны. Эрдоган назвал это "поворотным моментом" в обращении.

По словам аналитиков, он и его политическая сила достигли худших результатов, чем предполагали опрос общественного мнения, из-за резкого роста инфляции, недовольных исламистских избирателей и, в Стамбуле, привлекательности Имамоглы.

«Те, кто не понимает послания нации, в конце концов проиграют», — сказал 53-летний Имамоглу тысячам радостных поклонников поздно вечером в воскресенье, некоторые из них скандировали, чтобы Эрдоган ушел в отставку.

"Сегодня вечером 16 миллионов граждан Стамбула направили сообщения и нашим соперникам, и президенту", — сказал бывший бизнесмен, пришедший в политику в 2008 году и сейчас широко рекламируемый как вероятный претендент на пост президента.

Эрдоган, в 1990-х годах также являвшийся мэром своего родного города Стамбула, накануне муниципальных выборов проводил активную предвыборную кампанию, которую аналитики описывали как показатель как его поддержки, так и устойчивости оппозиции.

Обращаясь к толпе, собравшейся в штаб-квартире политической партии, Эрдоган сказал, что его альянс «потерял высоту» по всей стране и примет меры, чтобы ответить на сообщения избирателей.

"Если мы совершили ошибку, мы ее исправим" в последующие годы, сказал он. "Если нам чего-то не хватает, мы это достроим".

В других местах Анкары еще тысячи поклонников ранее размахивали турецкими и партийными флагами во время выступления переизбранного мэра CHP Мансура Яваса, разгромившего своего соперника от Партии справедливости и порядка, что стало еще одним разочарованием для Эрдогана.

Согласно 92,92% избирательных урн, открытых в Стамбуле, крупнейшем городе Европы и экономном двигателе страны, Имамоглу получил 50,92% поддержки по сравнению с 40,05% кандидата от ПСР Мурата Курума, бывшего министра национального правительства Эрдогана.

Частичные официальные результаты, обнародованные государственным агентством Anadolu, показали, что ПСР и его главный союзник отказались от должностей мэров в 19 ключевых муниципалитетах, включая крупные города Бурса и Балыкесир на промышленно развитом северо-западе, что, возможно, отражает нагрузку на работников.

Результаты показали, что политическая сила нынешнего президента набрала в общенациональном масштабе почти 1% голосов впервые за 35 лет.

Мерт Арсланалп, доцент политологии стамбульского Университета Богазичи, сказал, что это было «самое серьезное поражение Эрдогана на выборах» с момента прихода к национальным властям в 2002 году.

Добавим, что ранее Эрдоган заявил, что собирается уходить из политики.

Напомним, 8 марта президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию. Во время встречи с Реджепом Эрдоганом предложил пригласить Россию на мирный саммит. Впрочем, украинский лидер заявил, что не видит причин приглашать представителей страны-агрессорки.

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