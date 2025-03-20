Турецкие войска могут стать частью миротворческого контингента в Украине: в Анкаре назвали условие

В Турции не исключают своего участия в миротворческой миссии, если она будет создана по условиям добровольного мирного соглашения обеих сторон конфликта.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время ужина с представителями прессы в среду, 19 марта, сообщил, что в правительстве активно обсуждают участие страны в миротворческом процессе для урегулирования войны между Украиной и Россией. При этом не исключено, что турецкие войска станут частью миротворческого контингента, если стороны договорятся о его создании.

Об этом пишет Anadolu.

По словам министра, на повестке дня в Анкаре было два вопроса, касающихся российско-украинской войны – мирное соглашение и соглашение о прекращении огня.

"Встреча Трампа и Путина не дала полного результата по вопросу прекращения огня. Были представлены некоторые шаги для начала и продвижения процесса. Были выдвинуты такие идеи, как запрет атак на объекты энергосистемы, обеспечение безопасности навигации судов и обмен пленными. Они были приняты. Работа над полным прекращением огня продолжается", – отметил Фидан.

Он добавил, что Турция и лично президент Эрдоган, хотели бы внести свой вклад в мирное соглашение, которое устроит и Украину, и Россию.

"Для нас важно соглашение, с которым согласны обе стороны. Мы готовы внести свой вклад в этом отношении. Но большинство обсуждений сейчас касаются только гарантий безопасности. Теоретически, если стороны договорятся о создании миротворческих сил на более позднем этапе, мы можем внести свой вклад. Но мы подчеркиваем этот момент: быть частью принудительной инициативы одной из сторон и быть частью согласованного решения — это разные вещи. Мы выступаем за второй вариант", – подчеркнул Хакан Фидан.

Напомним, в Анкаре считают ключевой преградой на пути к установлению мира в Украине "потерю доверия" между двумя сторонами — Киевом и Москвой. При этом Турция готова предоставить площадку для проведения мирных переговоров.

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