Турецкий гамбит: чего Россия ожидает от переговоров в Стамбуле

Россия инициировала переговоры в Стамбуле не для приближения мира / Изображение: ИИ Aria

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Россия предложила провести прямые переговоры в Стамбуле не для того, чтобы договориться о прекращении огня или какие-то другие шаги, которые приблизили бы окончание войны. Ее единственная цель в краткосрочной дипломатической перспективе — вернуть на стол переговоров документы со своими требованиями 2022 года.

Об этом рассказала Мария Золкина, руководитель направления «Региональная безопасность и исследование конфликтов» Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» и ассоциированная исследовательница LSE Ideas в разговоре с журналисткой TSN.ua Кристиной Зеленюк.

«Мне кажется, что у России сейчас для стамбульских встреч и вообще на краткосрочную перспективу на ближайшие недели имеет один очень важный интерес — вернуть официально и практически в тему переговоров с Америкой и Украиной документы, с которыми Россия бегает с весны 2022 года. Им очень важно вдохнуть новую жизнь в эти документы и сделать это уже при президентстве Трампа», — объяснила эксперт.

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По ее словам, эти российские требования 2022 уже никто не рассматривает серьезно, ведь ситуация и на фронте, и в политическом круге кардинально отличается от того, что было в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения.

«Последние два года, будь честны, даже ливни в медиа полных драфтов этих документов не вызвали такого резонанса, чтобы эти документы считались в Европе или в Украине или в Вашингтоне основой для будущих переговоров с Россией. Было ясно, что время прошло», — отметила Мария Золкина.

Она считает, что для России сейчас очень важно, чтобы война на Украине не стала главной темой переговоров. В Кремле хотят вести разговор с Белым домом о глобальном перераспределении влияния между США, Китаем и РФ и оставить тему урегулирования войны и прямые переговоры с Украиной лишь одним из дипломатических эпизодов.

«И для этого, сугубо по Украине, им реально важно сейчас легализовать, легитимизировать, хоть какую-то часть стамбульских документов [2022 года — ред.]. И в какой-то, возможно, более мягкой форме, не столь радикально, как эти пункты звучали тогда об отказе от территории, об ограничении армии, об ограничении возможностей даже для учений, об отказе от НАТО и так далее. Но в какой-то более мягкой форме, это уже устами новой американской администрации, или с их молчаливого согласия, попытаться вернуть эти темы снова в поле переговоров об урегулировании с Украиной», — предположила Мария Золкина.

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