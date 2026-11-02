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Категория
Политика
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Турции невыгодны уступки России: эксперт объяснил интерес Анкары

Сохранение территориальной целостности Украины оказывает непосредственное влияние на долгосрочные интересы Турции в Черном море.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Флаг Турции

Флаг Турции / © Associated Press

Легитимизация российской оккупации украинских территорий не отвечала бы интересам Турции . Для Анкары стабильность и территориальная целостность Украины имеют стратегическое значение.

Такое мнение в эфире CNN Türk высказал преподаватель Университета Гази в Анкаре, глава Фонда политических и стратегических исследований Турции Синан Демиртюрк.

По его оценке, последствия войны будут сказываться на политике Турции как в Черноморском регионе, так и в отношении тюркского мира. История отношений с Россией также вынуждает Анкару учитывать риски российского присутствия в Украине и оккупации Крыма.

Демиртюрк считает, что достижение Москвой желаемого результата, в том числе признание оккупированных территорий российскими или смена украинского президента, противоречило бы интересам Турции.

В то же время ученый оценивает перспективы результативных мирных переговоров в ближайшее время сдержанно. По его мнению, они маловероятны в краткосрочной перспективе, но возможны в среднесрочной.

Поддерживая контакты с США и Россией, Анкара, по словам эксперта, в то же время демонстрирует, что остается партнером Украины.

Напомним, что ранее Зеленский предложил Путину встретиться в Турции: что ответил Эрдоган

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