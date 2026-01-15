ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
336
Время на прочтение
2 мин

В Турции сделали новое заявление о мире в Украине: подробности

Турция готова обеспечить безопасность в Черном море в рамках мирного соглашения по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Хакон Фидан

Хакон Фидан / © Associated Press

Будущее прекращение войны в Украине не может ограничиться двусторонним соглашением между Киевом и Москвой, ведь оно фактически будет означать пересмотр отношений и установления мира между всей Европой и Российской Федерацией.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции 15 января, пишет Укринформ.

Он подчеркнул, что безопасность европейского континента сегодня неразрывно связана с ситуацией в Украине. Поэтому любое устойчивое урегулирование требует обновления всей архитектуры безопасности региона.

«Когда мы смотрим на ситуацию, европейская безопасность очень серьезно связана с безопасностью Украины. Что касается заключения мирного соглашения, выделяются три военных измерения: мониторинг и согласование соглашения, поддержка потенциала Украины по сдерживанию и меры, которые должны быть приняты в случае его нарушений», — пояснил он.

Кроме того, министр засвидетельствовал стремление Турции стать гарантом покоя в военно-морской сфере и непосредственно в акватории Черного моря. Хакан Фидан также выразил критику по изменению стратегии США. Он заметил переход Вашингтона от роли активного лидера к более нейтральной позиции.

Он также напомнил об исторической ответственности Соединенных Штатов за европейскую стабильность и отметил, что в 2026 году главные дипломатические усилия будут направлены на поиск компромисса между идеальными требованиями сторон и реалистичными путями выхода из кризиса.

Ранее мы писали, несмотря на активизацию дипломатических контактов с участием Украины, США и европейских стран, конец войны России против Украины остается далеким.

Ранее речь шла о том, каких целей полномасштабной войны Россия уже не достигнет.

