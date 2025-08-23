Турция готова предоставить гарантии безопасности: отправит ли Анкара своих военных в Украину

Посол Украины в Турции Нариман Джелял

Турция рассматривает возможность отправки своих военных в Украину, если будет подписано мирное соглашение. Размещение миротворческого контингента должно предотвратить повторную агрессию со стороны России. Об этом сообщил посол Украины в Турции Нариман Джелял в эфире национального телемарафона "Единые новости".

По его словам, Анкара может присоединиться к кругу стран, предоставляющих Украине гарантии безопасности.

«Турция одна из более 10 стран, которые уже рассматривают потенциальную возможность отправки своих военных в Украину как фактор, стабилизирующий предоставление гарантий и предотвращающий повторение агрессии России в случае заключения мирного соглашения», — отметил Джелял.

Помощь в разминировании и переговоры

По словам посла, Турция также готова приобщиться к разминированию Черного моря и украинским территориям. Эту тему он обсуждал накануне, 22 августа, с министром обороны Турции Яшаром Гюллером.

«У нас был очень хороший разговор. Турция готова присоединиться в ближайшее время к разминированию Черного моря. Мы проговаривали о гражданском разминировании, то есть на наших территориях напрямую», — рассказал Джелял.

Дипломат также добавил, что Турция остается одной из лучших площадок для предстоящих переговоров на уровне делегаций и лидеров.

Точки зрения в турецкой печати

В турецкой печати обсуждаются различные аспекты возможного предоставления гарантий безопасности Украине. Как пишет газета Cumhuriyet, существуют опасения, что военное присутствие иностранных государств может иметь неоднозначные последствия для суверенитета Украины, не обеспечив при этом должной защиты.

«Военное присутствие европейцев в Украине не будет означать гарантии безопасности для Украины, наоборот, она превратит Украину в колонию Европы», — говорится в публикации.

Автор статьи считает, что Европа рассматривает Украину как буферную зону, а лидеры ЕС открыто заявляют: "Украинская армия - это первая линия обороны Европы".

«Такое понимание не гарантирует безопасность Украины; напротив, оно делает ее вассалом», — отмечает автор статьи.

Напомним, Зеленский раскрыл возможное участие Анкары в гарантиях безопасности. Президент отметил, что формат помощи зависит от возможностей партнеров. К тому же, некоторые страны готовы действовать только в определенных сферах.