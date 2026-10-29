Турция готова возобновить переговоры между Украиной и Россией: Эрдоган обратился к Трампу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Анкары помочь возобновить дипломатические контакты между Украиной и Россией, чтобы содействовать завершению войны.

Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера в социальной сети X.

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С соответствующим заявлением Эрдоган выступил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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«Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция готова внести свой вклад в усилия, направленные на возобновление дипломатического процесса между Украиной и Россией для прекращения войны», — говорится в сообщении канцелярии.

Помимо перспектив возобновления переговоров лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Соединенными Штатами, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война между Россией и Украиной должна закончиться при условии полного сохранения украинского суверенитета и границ.

Мы ранее информировали, что в Кремле подвергли сомнению скорое проведение трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского.

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