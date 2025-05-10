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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Турция готова взять на себя контроль за прекращением огня в Украине — Reuters

Анкара присоединилась к встрече «Коалиции желающих» в Киеве в онлайн-формате. Глава МИД Турции сообщил участникам встречи, какие обязательства готова взять на себя его страна.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Хакан Фидан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / © Associated Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе онлайн-встречи с лидерами стран «Коалиции желающих», которые собрались в Киеве в субботу, 10 мая, заявил, что Анкара готова взять на себя обязанность контролировать соблюдение возможного перемирия между Украиной и Россией.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова анонимного источника в МИД Турции.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Польши, которые образовали так называемую «Коалицию желающих», встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Турция присоединилась к встрече в онлайн-формате в лице главы МИД страны. Выступая перед лидерами пяти стран, Фидан подчеркнул, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины, сообщил источник.

Издание отмечает, что Турция пытается «поддерживать теплые отношения» как с Киевом, так и с Москвой. С одной стороны Анкара оказывает военную помощь Украине, а с другой выступает против санкций в отношении РФ. При этом Турция заявила, что хочет внести свой вклад в миротворческую миссию в Украине, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Напомним, Украина согласилась на прямые переговоры с Россией. При этом Киев и европейские партнеры выдвинули единственное условие — полное прекращение огня на 30 дней.

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