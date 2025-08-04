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Турция готовит переговоры с участием Зеленского, Трампа и Путина – но есть одно препятствие
Посол Украины в Турции Нариман Джелял заявил, что Эрдоган активно продвигает встречу Зеленского, Трампа и Путина в Турции. Но Москва выставляет условия.
Украина заявляет, что из всех возможных стран-посредников именно Турция лучше всего подходит для организации переговоров с участием лидеров Украины, США, России и Турции.
Об этом заявил посол Украины в Анкаре Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.
По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно продвигает идею проведения встречи на самом высоком уровне, в том числе через прямые телефонные переговоры со всеми сторонами. В то же время, ключевым барьером остается нежелание России согласиться на такой формат.
"Наш президент готов к такой встрече давно. Президент США также демонстрировал открытость. Но Россия не хочет. Она настаивает, что сначала должны работать экспертные группы, и только если увидит для себя выгодную перспективу, тогда будет говорить о перемирии", - отметил Джелял.
Украина же, по его словам, предлагает другую логику: сначала объявление перемирия, потом работа переговорных групп, а встреча лидеров как способ сразу очертить рамки договоренностей и не позволить России затягивать процесс.
Особенно важным Джелял считает тот факт, что Турция способна обеспечить Путину физическую безопасность на переговорах — в отличие от стран, обязанных выполнить ордер Международного уголовного суда на его арест.
"Среди всех возможных стран-посредников Турция, на мой взгляд, подходит лучше всего", - подчеркнул дипломат.
Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на близкое завершение войны в Украине. Турция намерена снова сыграть ключевую роль в урегулировании войны между Украиной и Россией.