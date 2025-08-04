Турция готовит переговоры с участием Зеленского, Трампа и Путина – но есть одно препятствие

Флаг Турции / © pixabay.com

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Украина заявляет, что из всех возможных стран-посредников именно Турция лучше всего подходит для организации переговоров с участием лидеров Украины, США, России и Турции.

Об этом заявил посол Украины в Анкаре Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно продвигает идею проведения встречи на самом высоком уровне, в том числе через прямые телефонные переговоры со всеми сторонами. В то же время, ключевым барьером остается нежелание России согласиться на такой формат.

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"Наш президент готов к такой встрече давно. Президент США также демонстрировал открытость. Но Россия не хочет. Она настаивает, что сначала должны работать экспертные группы, и только если увидит для себя выгодную перспективу, тогда будет говорить о перемирии", - отметил Джелял.

Украина же, по его словам, предлагает другую логику: сначала объявление перемирия, потом работа переговорных групп, а встреча лидеров как способ сразу очертить рамки договоренностей и не позволить России затягивать процесс.

Особенно важным Джелял считает тот факт, что Турция способна обеспечить Путину физическую безопасность на переговорах — в отличие от стран, обязанных выполнить ордер Международного уголовного суда на его арест.

"Среди всех возможных стран-посредников Турция, на мой взгляд, подходит лучше всего", - подчеркнул дипломат.

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Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на близкое завершение войны в Украине. Турция намерена снова сыграть ключевую роль в урегулировании войны между Украиной и Россией.