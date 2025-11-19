Турция хочет перезапустить Стамбульский процесс по Украине — заявление Эрдогана

Анкара готова вернуть Стамбульский формат и присоединиться к восстановлению Украины - Эрдоган / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за возобновление Стамбульского формата переговоров по Украине, причем в «более широком и содержательном формате».

Об этом Эрдоган сообщил во время выступления на совместной пресс-конференции.

По его словам, Турция и дальше поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и готова помогать в поиске решений, которые могут приблизить завершение войны.

«Турция всегда готова обсуждать с Россией предложения, которые откроют путь к справедливому миру в Украине», — подчеркнул Эрдоган.

Он также добавил, что Анкара готова присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Турецкий лидер подчеркнул: возобновление Стамбульского процесса в более широкой форме могло бы стать одним из инструментов для продвижения дипломатических инициатив.

Напомним, ранее говорилось, что на фоне активизации дипломатических усилий украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Турцию, чтобы обсудить «справедливый мир».

Тем временем президент США Трамп отправил чиновников Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров. В состав делегации вошли секретарь армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж.