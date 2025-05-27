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Категория
Политика
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Турция предлагает новый раунд переговоров между Украиной и Россией - СМИ

Глава МИД Турции Хакан Фидан в Москве подтвердил готовность Анкары стать посредником во втором раунде мирных переговоров между Украиной и Россией.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. / © Associated Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время двухдневного визита в Москву выразит готовность Анкары стать посредником в новом раунде переговоров между Украиной и Россией.

Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

Фидан уже провел часовую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Также ожидаются переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

По данным издания, Анкара намерена подтвердить свою позицию в поддержку "справедливого и продолжительного мира" и предложить свои услуги в качестве нейтрального посредника.

Напомним, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Москву с официальным двухдневным визитом, во время которого провел ряд важных встреч, в том числе с российским диктатором Владимиром Путиным.

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