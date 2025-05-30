Турция предупредила Россию о последствиях срыва переговоров

Хакан Фидан / © Associated Press

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Россия рискует международной изоляцией, если не проявит гибкость в вопросе перемирия с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет TRT Haber.

По его словам, инициатива президента США Дональда Трампа по немедленному прекращению огня стала определяющим сигналом для других участников переговорного процесса. Фидан добавил, что и Украина, и европейские страны проявили гибкость и согласились с американским подходом.

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Министр объяснил, что если Россия не проявит аналогичную гибкость, это может поставить ее в невыгодное положение в глазах США.

«Переговорный процесс приобретает положительную динамику, а стороны уже достигли определенных результатов», — добавил он.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила Украине встретиться для второго раунда переговоров в Стамбуле в следующий понедельник, 2 июня.

Кремль отказался передать Украине свои условия к критикующим в Киеве переговорам в Стамбуле. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что это свидетельствует о желании Кремля сделать переговоры «пустыми». Украина еще официально не согласилась на предложенную Россией встречу 2 июня.

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16 мая в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и РФ. Значительного прогресса стороны добиться не смогли, однако тогда был согласован обмен пленными в формате тысяча на тысячу. Последний этап обмена завершился 25 мая.