Турция в ООН сделала твердое заявление о Крыме

Министр обороны Турции Яшар Гюллер / © qha.com.ua

Реклама

Министр обороны Турции Яшар Гюлер поддержал территориальную целостность Украины и заявил, что Анкара никогда не признавала оккупацию Крыма страной-агрессором Россией.

Об этом 24 сентября сообщило информационное агентство qha.

Свое заявление Гюллер сделал на саммите Крымской платформы, который состоялся в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Реклама

Глава турецкого оборонного ведомства обратил внимание на территориальную целостность Украины и оккупацию россиянами Крыма.

Он подчеркнул, что для Турции мирное урегулирование крымского вопроса не может быть отделено от стремления к справедливому и крепкому миру в Украине. По его словам, для Турции права крымских татар являются не только вопросом внешней политики, но и историческим и моральным долгом. Министр заверил, что Анкара и дальше будет работать над защитой прав, свобод и достоинства крымскотатарского народа.

«Турция продолжит свои усилия по этому направлению. В конце концов мы подтверждаем преданность Турции Крымской платформе и надеемся продвигать не только крымское дело, но и интересы независимой, успешной и суверенной Украины», — резюмировал он, подтвердив поддержку территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оккупированный Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.