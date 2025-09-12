Туск анонсировал совместную с Украиной работу по российским дронам: подробности

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о договоренности его государства о встрече с представителями Украины и анонсировал сотрудничество Варшавы с Киевом для максимальной обороны от российских дронов.

Об этом Туск сказал после заседания Совета национальной безопасности Польши, информирует Onet.pl

«Все относятся к этому как к общему делу. Благодаря этой солидарности прозвучали не только слова поддержки, но и однозначные заявления о непосредственной помощи Польше. Я слышал это от лидеров Франции, Великобритании, Швеции, Нидерландов», — сказал польский премьер.

"Мы также будем сотрудничать с Украиной в создании максимально эффективной обороны от дронов. Мы договорились о встрече в ближайшие часы для обсуждения и обмена опытом», — рассказал Туск.

Он уточнил, что в случае Франции, речь идет об истребителях Rafale, а Нидерланды говорят о батареях систем Patriot. Подтвердилась информация из Великобритании о ее планах по сотрудничеству с Францией в вопросе дополнительной ПВО для Польши.

«Мы будем готовы с самыми современными антидронными технологиями и не будем экономить. Мы принимаем как важные рекомендации наших военных. Я могу заверить вас, что Польша будет стараться тратить деньги на такие системы, которые наиболее эффективно будут реагировать на угрозы. Конечно, деньги не будут препятствием«, — высказался премьер-министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил европейским странам создать совместный противовоздушный щит от российских дронов, назвав это элементом политики ЕС. Украина готова поделиться опытом и расширить производства, поскольку считает себя лидером в технологиях дронов-перехватчиков.

После атаки российских дронов на Польшу в НАТО осознали необходимость повысить навыки борьбы с беспилотниками. По данным агентства Reuters, польские военные могут поехать в Украину для обучения.