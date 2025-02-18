Туск анонсировал важные события "в ближайшие недели и месяцы"

Саммит европейских лидеров в Париже — это лишь "прелюдия к тому, что произойдет в ближайшие недели и месяцы".

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает RMF24.

"Мы понимаем, что подобные встречи не заканчиваются принятием решений", – сказал главе польского правительства.

По словам Туска, ему "было приятно слышать", что в интересах стран Европы срочно и интенсивно работать над укреплением сотрудничества союзников.

"Это касается и возможных будущих переговоров о прекращении войны", – добавил он.

Туск подчеркнул, что "у нас нет 100-процентных гарантий или уверенности в том, как будут проходить переговоры и как закончится конфликт в Украине".

"В одном есть 100-процентная уверенность – Европейский Союз и союзники, такие как Британия и Норвегия, смогут эффективно стабилизировать ситуацию и поддержать Украину в сохранении ее суверенитета, если мы сможем эффективно защищаться от угроз как Европа. На данный момент это не так", – резюмировал он.

Напомним, издание The New York Times оценило , какие последствия может иметь соглашение президента США Дональда Трампа об окончании войны в Украине.

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