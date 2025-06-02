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Туск готовит обращение после победы на выборах Навроцкого – СМИ
Туск может вынести на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия к правительству.
Премьер-министр Польши Дональд Туск вечером 2 июня выступит со специальным телевизионным обращением после выборов президента, на которых победил кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий.
Об этом сообщает издание Onet .
По информации медиа, телеобращение Туска запланировано на 21:00 по Киеву.
Отмечается, что, как правило, активный в соцсети X Дональд Туск до сих пор никак не отреагировал на объявленные результаты выборов президента. Премьер также не выступал после объявления результатов голосования 1 июня.
Некоторые журналисты сообщают, что после оглашения результатов Туск быстро покинул штаб кандидата-либерала в президенты, мэра Варшавы Рафала Тшасковского.
Кроме того, во властном лагере Польши ожидают, что Дональд Туск внесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству после победы поддерживаемого оппозицией Навроцкого. Ожидается, что глава правительства может пойти на такой шаг до конца этой недели.
"Можно забыть об изменениях в прокуратуре, судебной системе, о главных обещаниях, которые мы давали перед выборами 2023 года. Не будет назначений послов. Каждая смена на ключевой должности в армии должна будет согласовываться с Навроцким. Мы можем ожидать сопротивления даже в несущественных вопросах", - рассказал политик по властному и борьбе.
Напомним, накануне в Польше прошел второй Тур выборов. Победил кандидат правоконсервативной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов, а Рафал Тшасковский – 49,11%.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу оппозиционного кандидата. Он подчеркнул, что ждет "неизменно плодотворного сотрудничества" с Польшей и лично с новым президентом страны.
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