Туск назвал "госизменой" заявления кандидата в президенты Польши: детали

Дональд Туск. / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал государственным предательством обещание кандидата в президенты Кароля Навроцкого заблокировать вступление Украины в НАТО.

Об этом глава польского правительства сказал в эфире TVN24.

По мнению Туска, "это один из самых громких скандалов" избирательной кампании. Премьер отмечает, что членство Украины в НАТО "является фундаментальным с точки зрения безопасности Польши".

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"Как вы помните, было немного случаев, когда удавалось достичь полного консенсуса, полной солидарности между покойным президентом Лехом Качиньским и мной, когда я был премьер-министром. Это был скорее конфликт и политическое противостояние. Но относительно вопроса Украины, ее суверенитета, ее прозападной позиции и членства."

По его словам, "последнее, что Польша должна делать, это реализовывать или поддерживать требования Путина".

"Кандидат в президенты Польши, который, собственно, только для того, чтобы понравиться господину Менцену в одной телепрограмме, говорит, что Польша никогда не согласится на вступление Украины в НАТО... Не может быть для этого лучше срока, чем государственная измена", - заявил польский премьер.

С аява Навроцкого

В Польше прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур прошли кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский и кандидат-оппозиционер от "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Последний подписал декларацию с лидером антиукраинской Конфедерации Славомиром Менценом в обмен на его поддержку перед вторым туром.

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Одно из требований Менцена – недопущение Украины в НАТО. Навроцкий заявил, что не подпишет ратификацию членства соседней страны в Альянс. Мол, втянет НАТО в войну с Российской Федерацией.

Также оппозиционный кандидат обязался не отправлять войска в Украину. В то же время он заявил, что отправит "польских бизнесменов, когда Украина будет восстанавливаться".

Дата публикации 20:18, 21.05.25 Количество просмотров 141 Решение принято! Европа разочарована Трампом, в ход последовали санкции! Что будет в 17-м пакете