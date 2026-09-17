Туск назвал страны, которые могут оказаться под ударами России

Дональд Туск / © Associated Press

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Польша и другие государства, оказывающие поддержку Украине, могут стать целями для российских обстрелов с применением ракет и беспилотников.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, ссылаясь на полученные данные разведывательных служб, передает Sky News.

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Туск предупредил о новых ударах России

За последнюю неделю российские удары участились у границ НАТО. В частности, дрон РФ попал в станцию в нескольких сотнях метров от Польши — недалеко от поезда с западными чиновниками, среди которых был бывший премьер Британии Борис Джонсон.

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Оценивая ситуацию, Дональд Туск подчеркнул, что в ближайшее время РФ будет продолжать эскалацию.

«В последующие месяцы Россия будет предпринимать очень интенсивные действия, и нельзя исключать нападения на территорию Польши», — отметил Туск.

Россия атакует на границе с НАТО — последние новости

Напомним, удар по поезду произошел в воскресенье, 13 сентября. Российский беспилотник попал в пассажирский поезд, которым ехали иностранные чиновники во время визита в Украину.

В Кремле отрицали удар по пассажирскому поезду и одновременно дали циничное объяснение этой атаке. Российские военные якобы «выполняют свои задачи» на всей территории Украины.

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В то же время, аналитик Sky News считает, что есть две причины, почему атака РФ на поезд у границы вызывает серьезную тревогу. В частности, речь идет о том, что именно этой железнодорожной линией «часто пользуются иностранные делегации, когда выезжают из Украины в Польшу».

К слову, после удара РФ у польской границы Туск предупредил об опасном сценарии, который может готовить Москва.

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