Туск назвал условие, при котором мир в Украине не наступит быстрее

Большое количество встреч разного формата по Украине пока не привели к прогрессу. Мир не наступит быстрее, если будет 56 саммитов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает TVP Info.

"Как известно, этих встреч, саммитов, видеоконференций, поездок, посвященных украинскому вопросу, действительно очень много. Кто-то скажет, что слишком много. И создается впечатление, что количество встреч не приводит к прогрессу. Это мое общее замечание, чтобы мы не сошли с ума, что если будет 56 саммитов и видеоконференций, то мир настанет быстрее".

Глава польского правительства говорит, что Варшава будет представлена на саммите по Украине в Париже на следующей неделе. Также накануне встречи у него запланирован разговор тет-а-тет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Туск не сообщил, поедет ли в Париж лично.

Также польский премьер подчеркнул, что не хочет обесценивать усилия президента Эмманюэля Макрона, поскольку они, по его словам, действительно полезны.

Как сообщалось, глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липовский скептически оценил разговор президента США Дональда Трампа и "фюрера" РФ Владимира Путина.

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