Туск назвал Зеленского героем и сделал ряд заявлений об отношениях двух стран: детали

Владимир Зеленский и Дональд Туск. / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что у Украины сейчас «более сильные карты», чем у России. Политик отметил: хоть и доволен соглашением с ЕС по кредиту, но «она могла бы быть лучше»,

Об этом главе польского правительства сообщил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишут The Guardian и RMF24/PAP .

«Украина сражается на передовой, и мы поддерживаем Украину всеми силами. Польша приложила здесь огромные усилия, как и поляки. Мы делаем это в общих интересах независимой Украины и независимой Польши. Здесь нет никакого противоречия», - подчеркнул Туск.

Реклама

По его словам, поляки и украинцы «должны проявлять максимальное понимание и терпение друг к другу». Будущее двух стран, говорит Туск, «должно основываться на взаимном уважении и взаимной дружбе».

Премьер подчеркнул, что иногда в Польше «чувствуют, что не все украинцы ценят наши усилия». Впрочем, добавил он, «иногда украинцы чувствуют, что настроение здесь стало немного менее проукраинским».

"Мы должны иметь много терпения и понимания друг к другу", - добавил польский премьер.

Он добавил, что «мы должны мудро думать о нашем общем. Все можно объяснить, каждый имеет свою работу, но никто не может подвергать сомнению этот большой общий интерес двух гордых наций, сказал Туск, добавив, что этот общий интерес — «независимая Польша, независимая Украина, безопасная Европа».

Реклама

Туск также лично отдал уважение Зеленскому, сказав ему, что «ваша борьба — это наша общая борьба».

"Вы герой не только в Украине, но и здесь, в Польше, [мы] также относимся к вам как к герою", - сказал премьер.

Когда Зеленский попытался умалять значение этого слова, Туск добавил: «Я знаю, что говорю».

Туск повторил свой комментарий о том, что борьба Украины против РФ защищает независимость Польши, которая в противном случае может оказаться под угрозой, если Кремлю разрешат выиграть войну.

Реклама

Напомним, 19 декабря в Варшаве прошла встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Кароля Навроцкого. Это впервые лидеры встретились с момента, когда Навроцкий пришел к власти.

По словам польского лидера, визит Зеленского в Польшу демонстрирует единство взглядов на безопасность и оборону между Варшавой, Киевом и другими партнерами региона.