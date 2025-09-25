Туск неожиданно прокомментировал заявление Трампа о возвращении территорий Украины

Дональд Туск и Дональд Трамп. / © Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Украины есть шансы вернуть свои оккупированные территории.

Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, многие слишком положительно восприняли заявление Трампа и не увидели правды.

"Президент Трамп заявил, что Украина может, при поддержке Европейского Союза, вернуть всю свою территорию. Этот удивительный оптимизм скрывает обещание уменьшения участия США и перевода ответственности за прекращение войны на Европу. Правда лучше иллюзии", - подчеркнул он.

Напомним, Трамп убежден, что Украина способна вернуть всю свою территорию к границам 1991 года. По его словам, для этого необходима финансовая поддержка Европы и НАТО. Он также подчеркнул, что Россия бесцельно ведет войну уже более полутора лет, хотя «реальная военная сила могла бы выиграть ее менее чем за неделю».

После этого заявления украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Трамп понимает, что Украина не может «обменяться территориями» с Россией. Именно поэтому, считает он, позиция главы Белого дома изменилась.