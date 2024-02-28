Туск обвинил Фицо в "пророссийской риторике" касательно военной помощи Украине

Роберт Фицо критикует военную помощь Украине.
Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил премьера Словакии Роберта Фицо из-за "пророссийской" критики военной помощи Украине.
Об этом пишет Bloomberg.
Так, во время встречи Вышеградской четверки – Польши, Чехии, Венгрии и Словакии – в Праге Фицо заявил, что военная помощь для Украины "продолжила двухлетнюю войну" и что Европейский Союз вместо этого должен способствовать переговорам о прекращении конфликта.
"Угадай, Роберт, где была бы граница между Россией и Украиной без нашей помощи. Я думаю, что это гораздо интереснее вопрос", — сказал Туск.
Напряженный момент подорвал начальные попытки других должностных лиц сохранять гармонию и рекламировать общие позиции по сельскому хозяйству. В то время как Дональд Туск и премьер-министр Чехии Петр Фиала поддерживали Украину, Фицо вместе с венгерским премьером Орбаном критиковали санкции, направленные против России.
Напомним, во Франции объяснили предложение Макрона "направить войска в Украину".
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