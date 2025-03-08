Польша не меняет свое мнение о фундаментальной необходимости теснейших связей с США и НАТО.

Соединенные Штаты Америки корректируют свою политику в отношении войны России против Украины. Впрочем, нельзя "обижаться на реальность".

Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время выступления в Сейме, сообщает Onet.

Он подчеркнул, что сейчас происходит "глубокая корректировка" политики Белого дома в контексте российско-украинской войны. Однако Вашингтон имеет на это право.

"Мы не можем обижаться на реальность. США имеют право формировать свои стратегии, но каждая страна, в том числе Польша, имеет право и обязанность точно оценить, что есть в интересах нашей безопасности, а что может представлять проблему", – сказал Туск.

В свою очередь Польша не меняет свое мнение о фундаментальной необходимости теснейших связей с США и НАТО. Более того, независимость и суверенитет Украины – в интересах Варшавы, а потому поддержка Киева должна быть "частью польского консенсуса".

"Ничто не изменит нашего подхода и ничто не должно подорвать надежду на то, что трансатлантические отношения незыблемы, но мы не можем полагаться только на надежду", – заявил глава правительства Польши.

Напомним, между тем в Кремле снова набросились на лидеров ЕС. Спикер кремлевского "фюрера" Дмитрий Песков заявил, будто конфронтационная риторика звучит и в Брюсселе, и в европейских столицах.

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