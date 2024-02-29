Туск отреагировал на послание диктатора Путина к россиянам

Польский премьер-министр Дональд Туск считает, что все заявления президента-диктатора России Владимир Путин следует воспринимать как его реальные намерения.

Такое мнение высказали Туск, комментируя заявления кремлевского "фюрера" в послании Федеральному собранию, сообщает Onet.

"Не только агрессивную риторику, но и решения, которые анонсировал Путин – об увеличении самодостаточности России, переводе экономики на военные рельсы, модернизации армии – все это следует воспринимать абсолютно серьезно. Европа должна понимать, что "гонка вооружений", которую Россия навязывает мира, обязывает Запад просыпаться и готовиться с военной точки зрения к потенциальным угрозам, — подчеркнул он.

Глава польского правительства подчеркнул, что Европейский Союз должен принимать решения, которые уравновесят военный потенциал РФ и сделают Европу "лучше готовой к плохим сценариям".

Как сообщалось, во время обращения 29 февраля президент-диктатор России Владимир Путин заявил о намерении продолжать войну против Украины. По его словам, "сделаем все", чтобы решить все задачи "специальной военной операции".

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