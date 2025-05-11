Туск отреагировал на предложение Путина о мирных переговорах

Дональд Туск / © Associated Press

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Мир ожидает от Владимира Путина однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя предложение главы Кремля о двусторонних переговорах с Украиной 15 мая.

«В ответ на наше обращение россияне предложили мирные переговоры от 15 мая. Мир ожидает однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня. Украина готова. Жертв больше не будет», — отметил он.

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Напомним, Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Путин также отметил, что РФ вроде бы «неоднократно предлагала шаги по прекращению огня с украинской стороной».

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров.