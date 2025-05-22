Туск отреагировал на заявление Трампа, что Путин не хочет мира

Дональд Туск / © Associated Press

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Премьер Польши Дональд Туск не подтвердил информацию, что президент США Дональд Трамп в своем разговоре с европейскими лидерами после звонка президенту РФ Владимиру Путину сказал, что тот не стремится к миру, поскольку чувствует, что «побеждает».

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Onet.

Премьер-министра спросили о сообщении о том, что Дональд Трамп передал европейским лидерам, что «Владимир Путин не готов закончить войну в Украине».

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«Я не подтверждаю такое сообщение. Но я подтверждаю, что ситуация сложная, потому что с российской стороны нет даже следа доброй воли как можно быстрее прекратить огонь и начать мирные честные переговоры. И президент Трамп, и наша, европейская „четверка“, сформулировали очень четкое условие: прекращение огня без всяких условий, то есть до начала переговоров, чтобы люди перестали погибать», — сказал Туск.

Напомним, во время телефонного разговора в понедельник, 19 мая, Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Путин не готов прекратить войну в Украине, поскольку считает, что побеждает.

«Это не моя война. Мы втянулись в то, в чем не должны участвовать», — сказал президент США журналистам после разговора с Путиным.

WSJ пишет, что некоторые европейцы во время телефонного разговора в понедельник настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня. Но Трамп снова возразил, сказав, что ему не нравится термин «безусловное». Он сказал, что никогда не использовал этот термин, хотя 8 мая призвал к 30-дневному прекращению огня в сообщении на своей социальной платформе Truth Social.

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