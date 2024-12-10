Туск озвучил, когда начнутся мирные переговоры по войне в Украине

Премьер заявил, что Польша будет активно участвовать в любых переговорах, когда 1 января начнет председательствовать в ЕС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой.

Об этом Туск сказал 10 декабря, когда очертил ряд запланированных встреч, поскольку Варшава стремится играть ведущую роль в прекращении войны, сообщает Reuters.

Премьер-министр Польши заявил, что Варшава будет активно участвовать в любых переговорах, когда 1 января начнет председательствовать в Евросоюзе.

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"У меня будет ряд разговоров, которые будут касаться, прежде всего, ситуации за нашей восточной границей", – сказал Туск на заседании правительства.

"Как вы можете себе представить, наша делегация будет отвечать, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, какой будет ситуация во время переговоров, которые могут, хотя еще есть вопрос, начаться зимой этого года", — высказался глава польского правительства.

Он также сообщил, что 12 декабря Варшаву посетит президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы сообщить о состоявшихся в минувшие выходные в Париже переговорах с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Туск сказал, что постоянно контактирует со скандинавскими и балтийскими союзниками Польши, и что премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Варшаву в первые дни председательства Польши в ЕС.

"Я очень хочу, чтобы Польша была той страной, которая не только присутствует, но и будет задавать тон этим решениям, которые должны принести нам безопасность и защитить польские интересы", — акцентировал Туск.

К слову, накануне Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить мир, и президент России Владимир Путин "должен думать, что наступило время для этого, потому что он проиграл".

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