Туск озвучил тревожный прогноз по поводу войны: когда может обостриться ситуация

Дональд Туск. / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что ближайшие месяцы могут оказаться решающими для будущего не только Украины, но и всей Европы. Более того, эскалация возможна уже к Рождеству.

Об этом он заявил после саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Polsat News.

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«Я не полагаюсь на „свои прогнозы“ или интуицию. Для меня важны знания и конкретные сообщения о том, что делать и как действовать от наших, украинских и союзных разведывательных служб. Все это сводится к одному четкому сообщению: к Рождественскому вечеру можно ожидать определенной эскалации», — сказал министр.

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Туск отметил, что по всей вероятности, что зима будет очень сложной, — «особенно когда речь идет о границах, железнодорожных путях — все, что может быть использовано для транспортировки с украинской стороны, в частности газ, нефть и продукты питания».

По словам Туска, опасения по поводу дальнейшего развития событий подтверждают заявления и информация, которыми делились участники Европейского совета. Именно поэтому важна, добавил он, поддержка Украины, в частности накануне зимы.

«Если Украина упадет, у нас всех будут очень и очень серьезные проблемы», — подчеркнул польский премьер.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на собеседников пишет о том, что в ЕС бьют тревогу и готовят запасной план для Украины. Особенно после того, как американский президент Дональд Трамп давит на Украину, создавая выгодные условия для России. Дополнительную обеспокоенность вызвали проблемы с доступом украинской армии к системе Starlink и ее военной версии Starshield. Для лидеров ЕС это стало очередным сигналом, что отношения между Киевом и Белым домом могут усугубиться еще больше.

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