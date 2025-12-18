Туск планирует встретиться с Зеленским в Варшаве

Туск и Зеленский / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 декабря в Варшаве.

Об этом на пресс-конференции сообщил представитель правительства Польши Адам Шлапка, передает Укринформ .

По словам Шлапки, встреча может состояться после завершения заседания Европейского совета в Брюсселе, которое продлится в четверг и пятницу. Если переговоры Евросовета не затянутся, визит украинского президента в Польшу будет реализован.

«Я знаю, что президент Зеленский очень хочет встретиться с премьер-министром Туском в Польше в пятницу. Мы, конечно, организуем такую встречу», — отметил представитель польского правительства.

Он также напомнил, что Дональд Туск и Владимир Зеленский уже разговаривали в понедельник в Берлине, во время которого, в частности, обсуждали предстоящий визит главы Украинского государства в Польшу.

О запланированной встрече с Зеленским в Варшаве проинформировали и маршалки Сейма и Сената Польши - Владимеж Чажастый и Малгожата Кидава-Блонска. По словам Чажастого, президент Украины должен прибыть в Сейма около 13:00. Во встрече также примут участие вицемаршалок Сейма Моника Велиховская и глава комиссии по иностранным делам Сейма Павел Коваль.

Маршалок Сената Малгожата Кидава-Блонская уточнила, что переговоры с Владимиром Зеленским будут посвящены вопросам дальнейшей поддержки Украины.

