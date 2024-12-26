Туск раскритиковал Орбана: что сильно возмутило польского премьера

В ночь на Рождество Россия массированно ударила по Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил венгерского коллегу Виктора Орбана за то, что тот назвал российского "фюрера" Владимира Путина "правильным партнером" Будапешта.

Об этом глава польского правительства написал в X (Twitter).

Туск напомнил, что ночью 25 декабря агрессор Россия массированно ударила ракетами по украинским городам.

"В ночь на Рождество Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Тогда в рождественском интервью премьер-министр Орбан назвал Путина честным партнером венгров. А министр Романовский повторил терпеливо заученные пожелания того дня: "Счастливого Рождества", – написал Туск.

Польский премьер вспомнил объявленного в розыск за коррупционные преступления бывшего польского чиновника Марчина Романовского. Именно ему Венгрия предоставила политическое убежище. Туск акцентировал на том, что экс-заместитель министра юстиции Польши хорошо изучил рождественские пожелания на венгерском языке Bolgot Karácsonyt – Веселых праздников.

Напомним, российская армия устроила атаку по Украине на Рождество ракетами и беспилотниками. Целью вражеских ударов снова стала энергетика. В разных уголках страны раздавались взрывы.

Войска РФ совершили комбинированную атаку по Украине. Оккупанты выпустили 55 крылатых ракет Х-101, Х-55, "Калибр" и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-6, а также беспилотники.

Харьков, Днепр - десятки взрывов! Ракета полетела на Молдову и Румынию!

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