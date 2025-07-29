Туск пообещал "безжалостные" действия: кому пригрозил польский премьер

Дональд Туск.

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Польша будет действовать безжалостно против тех, кто планирует дестабилизировать ситуацию в стране. В частности, на польских границах.

Об этом заявил польский премьер Дональд Туск перед заседанием правительства, сообщает RMF FM.

По его словам, в настоящее время задержаны 32 человека, подозреваемых в сотрудничестве со службами страны-агрессорки России. Среди них россияне, белорусы и украинцы, а также колумбиец и поляк. Российские службы рекомендовали этим лицам совершать диверсии, а также избиения. Туск сообщил, что один человек был осужден, другие задержаны и ждут судов.

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"Я обратился к соответствующим министрам… чтобы они приняли еще более интенсивные и энергичные меры как для предотвращения рисков, так и для задержания всех тех, кто за российские деньги атакует польское государство", - высказался Туск.

Глава правительства также подчеркнул, что в отношении лиц, планирующих дестабилизировать ситуацию, в том числе на польских границах, "польское государство будет действовать безжалостно".

Напомним, ранее Туск заявил, что Польша готовится к худшему. Он предупредил, что Россия и Китай, по оценкам НАТО и США, могут быть готовы к вооруженному противостоянию с Западом уже в 2027 году. Так, подчеркнул премьер, Варшава должна не только укреплять собственную безопасность, но и выступать ключевым партнером в регионе в ответ на возможную эскалацию геополитической напряженности.

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