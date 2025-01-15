Туск пообещал Зеленскому ускорить процесс вступления Украины в ЕС

Премьер Польши Дональд Туск пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому содействовать ускорению вступления Украины в ЕС.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

"Мы говорили об этом пути в Европейский Союз. Есть две вещи, которые я хотел бы четко отметить. Польское председательство позволит выйти из тупика, который был очевиден в последние месяцы. Мы будем работать вместе с Украиной и нашими европейскими партнерами, к тому же безоговорочно, чтобы максимально ускорить процесс вступления в ЕС", – заявил Туск.

Напомним, 15 января президент Украины отправился в Польшу. Представитель польского правительства сообщал, что одним из ключевых вопросов визита Зеленского в Польшу является обсуждение прогресса по Волынской трагедии, в частности, вопросы эксгумаций.

Также мы писали о том, что большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС (90%) и НАТО (84%), при этом приоритет отдается оборонному альянсу. 68% готовы поддержать вступление в ЕС, столько же в НАТО. Однако 46% считают более важным вступление в НАТО, а 22% — в ЕС. Выросла доля тех, кто не считает членство приоритетом.

Кроме того, Кулеба называл три ключевых шага к полноправному членству Украины в ЕС.

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