Туск пообещал "знаковые события по войне и миру" в Украине

На время председательства Польши в Совете Европейского Союза могут прийтись знаковые события относительно войны и мира в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает PAP.

По словам политика, полугодовое председательство его страны в Совете ЕС, которое начнется 1 января 2025 года, будет особенным. Ведь, подчеркнул Туск, оно "приходится на особое время".

"Наши приоритеты не рутинны. Мы ждем, возможно, знаковых событий относительно войны и мира к востоку от нашей границы", – сказал премьер Польши.

Польский премьер говорит, что "задача польского председательства – это глубокая корректировка некоторых европейских приоритетов». Каких именно, Туск не сообщил. Впрочем, отметил, что "некоторые из них уже медленно созревают для этого".

Глава правительства Польши также заявил, что в ближайшее время будет также моментом, когда "мы должны будем громко сказать Европе", что "пришло время для полного пробуждения". По его словам, ЕС должен стать организмом, способным не только к выживанию, но и к "политическому наступлению".

"Мы будем очень решительно настроены на то, чтобы Европа в очень многих вопросах думала по-польски", – добавил руководитель польского правительства.

Согласно анонсам, главным приоритетом польского председательства будет безопасность, не только в военном измерении, но и в сферах энергетики, продовольствия и здравоохранения.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Украину. Bild пишет, что поездка политика была запланирована еще до начала правительственного кризиса в Германии и раскола правящей коалиции. Канцлер хотел, чтобы его визит состоялся после выборов в США и до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа, которая состоится в январе.

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