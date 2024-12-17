Туск посетил Львов: что сказал о возможности отправки польских войск в Украину

Туск заверил, что если бы вступление Украины в ЕС и НАТО зависело только от Польши, это не длилось бы больше одного дня.
Премьер-министр Польши Дональд Туск обсудит с западными партнерами проект оснащения украинских бригад.
Об этом он заявил пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове.
"Пытаемся пытаться реализовать проект оснащения украинских бригад. Будем говорить с европейскими и скандинавскими партнерами об этом", – сказал Туск.
Украина в ЕС и НАТО
Также польский премьер заверил, что председательство его страны в Европейском Союзе будет означать усиление работы над вступлением Украины в ЕС и НАТО.
"Украина всегда могла рассчитывать на поддержку Польши, когда речь шла о членстве в НАТО. Здесь ничего не меняется. Если бы это зависело от Польши, это не длилось бы больше одного дня. Но вы можете рассчитывать на нас", – сказал он.
Вопросы размещения польских войск в Украине
Однако, что касается отправки польских войск в Украину, то позиция Туска осталась неизменной.
"Польша не намерена отсылать свои войска куда-нибудь", — сказал Туск, передает " Интерфакс-Украина ". Он считает, что нужно усиливать Украину, "а не спекулировать", кто готов разместить свои войска.
Ранее глава МИД Польши Сикорский объяснил, почему Польша не отправит свои войска в Украину.
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