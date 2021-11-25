Туск призвал воспринимать агрессию РФ "очень серьезно" и заявил о намерении "активно действовать" в украинском направлении

Туск призвал воспринимать агрессию РФ "очень серьезно" и заявил о намерении "активно действовать" в украинском направлении

Такс отметил, что в Польше находится много украинцев

Угроза российского вторжения в Украину сегодня является серьезной проблемой, говорить о которой необходимо не через призму миграции, а в контексте безопасности в Украине.

Об этом заявил экс-президент Евросовета Дональд Туск во время пресс-конференции в Варшаве.

"Я бы не говорил в контексте миграции. В последние годы сотни тысяч украинцев оказались в Польше, но, скорее, не по политическим, а по экономическим причинам. Это не вызывает какого-либо напряжения, эмоций или негативных последствий (в Польше – ред.). Зато есть вопросы безопасности", — сказал он.

По его словам, он намерен в ближайшее время "действовать активно" в украинском направлении. Впрочем, как именно, не уточнил.

"Угрозу российской агрессии в Украине нужно воспринимать очень серьезно", — подчеркнул Туск.

Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

Кроме того, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест.

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