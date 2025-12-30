Туск прогнозирует мир в Украине: возможно завершение войны уже в ближайшие недели

Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир в Украине может быть достигнут уже в ближайшие недели. Такую оценку он дал во вторник после переговоров с европейскими лидерами, Канадой и НАТО.

Об этом пишет агентство Reuters.

По словам Туска, несмотря на эскалацию напряженности и заявления Кремля об усилении переговорной позиции после обвинений Киева в якобы нападении на резиденцию президента РФ, есть основания надеяться на скорое завершение войны. Он уточнил, что речь идет о ближайших неделях, а не месяцах или годах.

"Мир уже не за горами. Есть события, которые дают надежду, что эта война может закончиться быстро. Но это только надежда, а не стопроцентная уверенность", – отметил Туск на заседании правительства.

Премьер также добавил, что гарантии безопасности, предоставленные Киеву Соединенными Штатами, создают условия для мирного урегулирования, но Украине придется идти на компромисс по территориальным вопросам.

Напомним, по результатам диалога с украинским коллегой Трамп заявил о существенном приближении к завершению войны, оценив финализацию договоренностей в 95%. Американский лидер подтвердил, что провел комплексные консультации с ключевыми союзниками в Европе и беседовал с Путиным.

Ранее Financial Times сообщало, что Владимир Зеленский во время телефонного разговора с европейскими лидерами заявил о готовности Украины вывести войска из части линии фронта и создать демилитаризованную зону при условии, что Россия пойдет на аналогичный шаг.