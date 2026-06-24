Туск прокомментировал отсутствие Зеленского на конференции в Гданьске

Дональд Туск / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поддерживает постоянный контакт с главой украинского правительства Юлией Свириденко и положительно оценивает решение по ее участию в Международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске вместо президента Владимира Зеленского.

Об этом Туск заявил во вторник вечером во время совместной пресс-конференции с главами правительств стран «Вышеградской группы», сообщает Укринформ.

По словам польского премьера, в последнее время между президентами Украины и Польши возникло излишнее эмоциональное напряжение, а реакции сторон были «неадекватными».

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Туск отметил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, которая сообщила ему о намерении возглавить украинскую делегацию на конференции в Гданьске.

«Я нахожусь в постоянном контакте с госпожой Премьер-министр Юлией Свириденко. Она меня проинформировала, что возглавит делегацию (на конференцию в Гданьске — ред.). Если речь идет обо мне, то я не разочарован. По-моему, это означает, возможно, даже более ловкое проведение конференции, без ненужного напряжения и воспринимаю это как жест деэскалации напряжения», — отметил Туск.

По мнению главы польского правительства, такой формат представительства Украины может способствовать более спокойному и конструктивному проведению международного мероприятия.

Ранее сообщалось, что глава Кабмина Юлия Свириденко возглавит украинскую делегацию на конференции по восстановлению Украины, которая состоится в польском Гданьске.

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Мы ранее информировали, что представитель польского правительства Адам Шлапка объяснил, почему президента Польши Кароля Навроцкого не пригласили на конференцию по восстановлению Украины.

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