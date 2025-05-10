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Туск раскритиковал европейских лидеров, присутствовавших на путинском параде в Москве
Некоторые европейские лидеры отказываются созидать реальность, считает Туск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг резкой критике участие иностранных лидеров в параде 9 мая в Москве, назвав это позором.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во французском городе Нанси в пятницу, 9 мая, сообщает « Укринформ «.
«Я не сомневаюсь: аплодировать Путину на параде, где он говорит об 'очищении Украины от нацизма', — это позор. Особенно для тех, кто при этом делает вид, что не видит реальности», — подчеркнул Туск.
По словам польского премьера, в ситуации с войной в Украине все совершенно понятно — здесь нет места для двойных толкований или манипуляций.
«Присутствовать на параде в стране, которая уже третий год уничтожает больницы, школы, жилые дома и ответственна за смерти и ранения более миллиона человек — это стыд», — добавил он.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич, несмотря на оговорки Европейского Союза, прибыл в Москву и записал видеообращение с Красной площади.
Мы ранее информировали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо столкнулся с трудностями в организации визита в Москву на 9 мая из-за запрета пролета над странами Балтии.